محافظ بني سويف يتابع جهود البحث عن جثة طالبة ثانوي غرقت بـ"مياه النيل"





وأعرب عن خالص عزائه لأسرة الطفلة الفقيدة، سائلا المولي عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن.



محافظ بني سويف



وأكد محافظ بني سويف ــ في بيان صحفي للمركز الإعلامي ــ على أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن، للوقوف على مستجدات الوضع، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب، ومشددًا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدًا للعثور على جثمان الفتاة الغريقة.



تمشيط مجرى النيل



حيث أكدت غرفة العمليات بمديرية أمن بني سويف، أنه يجري تكثيف البحث عن جثة الفقيدة على مدار الـ4 أيام الماضية وحتى اليوم، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة، وذلك عن طريق لانش الانقاذ النهري وعنصر إنقاذ، وذلك على مدار الساعة، إضافة إلى أنه تم التواصل مع محافظة الجيزة للمشاركة في جهود البحث.



طاقم الإنقاذ النهري



وأشار بيان المحافظة، إلى أنه فور الإبلاغ عن الواقعة "يوم الثلاثاء الماضي" قامت المسطحات المائية بتحريك طاقم الإنقاذ النهري حتى فجر الأربعاء وتم الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم الجمعة، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن،خاصة مع ارتفاع منسوب مياه النيل وسرعتها في هذه الفترة من العام، وذلك جعل الجثة تسير بسرعة غير طبيعية.



مدير أمن بني سويف



وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغ بغرق فتاة في مياه النيل بمدينة الواسطى، والذي وجه بسرعة إنتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري التي تكثف جهودها بالتعاون مع الأهالي، لانتشال جثة الفتاة من مياه النيل.



وتبين من التحريات الأولية إنه عقب إنتهاء فتاة بالصف الثاني الثانوي تقيم بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى "منة. ر. ح" 17 سنة، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وأثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري البحث عن الفتاة في مياه النيل لإنتشالها.



تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود المكثفة التي تنفذها قوات المسطحات المائية للبحث عن طالبة ثانوي "من ناحية قرية أطواب بمركز الواسطى" التي لقيت مصرعها غرقًا "الثلاثاء الماضي" في مياه النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن.