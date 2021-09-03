Advertisements

"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية دقيقة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، في إنقاذ حياة شاب تم استقباله بقسم الطوارئ في المستشفى بحالة حرجة إثر سقوطه من دور مرتفع.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إدخال المريض إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهو في حالة حرجة للغاية بعد سقوطه من دور مرتفع، أسفر عن كسر بالفقرات العنقية للمريض وضغط على الحبل الشوكي، مما أدى إلى شلل جزئي بالأطراف الأربعة واحتياج المريض إلى تدخلات جراحية دقيقة وعاجلة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لعلاجه وإنقاذ حياته.

وأضافت الهيئة، أنه على الفور تم حجز المريض بالرعاية المركزة بقسم جراحة المخ والأعصاب داخل المستشفى، وتجهيزه وإدخاله غرفة العمليات وتخديره بواسطة المنظار الجراحي المتصل بالفيديو للحفاظ على ثبات الفقرات المكسورة، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة له حيث تمت إزالة الفقرة الخامسة العنقية المكسورة، ورفع الضغط عن الحبل الشوكي والأعصاب باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وتركيب بديل للفقرة المكسورة من مادة التيتانيوم الطبي وتثبيتها بواسطة شريحة ومسامير، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للمريض وتلقيه العلاج الطبيعي والدوائي الآن تحت ملاحظة ورعاية المستشفى.

وتابعت: أنه قام بإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة والعاجلة للمريض، نخبة من أمهر أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام بورسعيد، تضم كلًا من أ.د. محمد الشاذلي استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. أحمد قمر أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة فريق التخدير بالمستشفى أ.د. أحمد شحاته استشاري التخدير، د. أحمد الشرقاوي أخصائي التخدير، إضافة إلى معاونة أ. أسماء عبدالعاطي من فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جاهزية مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الطوارئ والحوادث بجودة عالمية من خلال فريق طبي مؤهل على أعلى مستويات من الكفاءة والمهرة والخبرة وفريق تمريضي مؤهل وحاصلين على دورات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، إضافة إلى أحدث التجهيزات الطبية بالمستشفى وغرف عمليات ورعايات مركزة مجهزة بأحدث التقنيات العلاجية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى تميز قسم الطوارئ بمستشفى السلام بورسعيد وتوفيره جميع الخدمات والرعاية الفورية للمرضى بشكل متواصل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لمرضى الطوارئ والحالات الحرجة ببورسعيد على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.
"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية دقيقة
"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية دقيقة
"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية دقيقة
"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية دقيقة

الكلمات المفتاحية

وزير الصحه اللجر الغر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

منذ 12 دقيقة

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار من الخطيب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ 33 دقيقة

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

الجيش الإثيوبي: جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما كبيرا على سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

هل ينجح نجم ريال مدريد في إقناع مبابي ؟

منذ ساعة الا ربع

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

بعد الهزيمة من السويد.. نجم برشلونة يدافع عن إنريكي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إنقاذ حياة مريض بتأمين بنها النموذجي تعرض لاصابات بالوجه والفكين في حادث (صور)

فريق طبي بمستشفى العامرية يجري جراحة ناجحة لمريض مُصاب بكسر بالفقرات العنقية (صور)

نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل

الرعاية الصحية: 59 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

نجاح أول عملية استئصال للفص الأيسر من الكبد بوجود ورم دموي بمستشفى التضامن بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: نجاح مستشفى السلام بورسعيد في إجراء جراحة دقيقة لإصلاح الأوتار المقطوعة في يد مصاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

04:29 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

05:10 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements