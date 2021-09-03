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بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في حوادث طرق بوادي النطرون

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أصيب قبل قليل، 12 شخصا بكسور وكدمات وجروح بأنحاء الجسد، إثر وقوع 3 حوادث متفرقة بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٤٥ الطريق الدولي، أسفر عن إصابة كلًا من "مرتضى محمد عبد الرزاق" 40 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "السيد أحمد عبد اللطيف" 27 عاما، مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقه بالجسم، "طلعت ابراهيم علي" 63 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بالغربية، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ١٢٥ اتجاه القاهرة طريق الضبعة، أسفر عن إصابة كلًا من "محمد ابراهيم عبده احمد" 26 عاما، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقه بالجسم، "سلمي سيد علي أحمد" 18 عاما، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، "علي سيد علي احمد" 26 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقه بالجسم، "عبدالله ايمن ربيع" 16 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بحلوان، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون.

وتلقى مدير الأمن، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 97 اتجاه القاهره أسفر عن اصابة كلًا من "محمد سيد أحمد" ٣٦ عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "محمود احمد عبد العال" 42 عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، "سميه محمد سيد" 33 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "باسم محمد سيد أحمد" 29 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "نو ر الهدى محمد سيد احمد" 22 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بالقاهرة، وتم نقلهم للمستشفى العام، وجاري تحرير المحاضر اللازمة.

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