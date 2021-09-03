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موعد مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة في الدوري الألماني

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، لمواجهة نظيره باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي بوروسيا دورتموند، ونظيره باير ليفركوزن، يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وكان بروسيا دورتموند، قد حقق الفوز أمام نظيره هوفنهايم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط.

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