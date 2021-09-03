ننشر مصروفات العام الدراسي الجديد 2021/2022 لطلاب المدارس الحكومية وموعد بدء الدراسة

مصروفات العام الدراسي الجديد الأكثر بحثًا على مؤشرات الإنترنت الفترة الراهنة|، حيث يريد أولياء الامور معرفة مصروفات العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية.

وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية مصروفات العام الدراسي الجديد 2021/2022 لطلاب المدارس الحكومية، بالإضافة إلى موعد بدء الدراسة.

مصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الحكومية:

بلغت مصروفات العام الدراسي الجديد.. رياض الأطفال 305 جنيهات.

مصروفات العام الدراسي الجديد.. الصف الأول الابتدائى 305 جنيهات.

305 جنيهات لطلاب الصف الثانى الابتدائي.

مصروفات العام الدراسي الجديد.. 305 جنيهات لطلاب للصف الثالث الابتدائي.

ـ بلغت مصروفات العام الدراسي الجديد.. يسدد طلاب الصف الرابع 305 جنيهات.

205 جنيها للرابع الابتدائي والخامس.

بلغت م صروفات العام الدراسي الجديد.. 205 قيمة مصروفات الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

مصروفات العام الدراسي الجديد.. الصف الأول الثانوي 520 جنيها.

الصفان الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

بلغت مصروفات العام الدراسي الجديد.. الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.

مصروفات العام الدراسي الجديد.. باقي صفوف التعليم الثانوي الفني 205 جنيهات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022

قد أعلن الدكتور طارق شوقيي، وزير التربية والتعلي والتعليم الفين، عن مود بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 في أكثر من مناسبة.ا





حيث قال وزير التربية والتعليم، إن من مقرر بدء العام الدراسي في يوم 9 أكتوبر 2021 المقبل.