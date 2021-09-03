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عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد


أكد مسئولو نادي بيراميدز بأن الصفحات الرسمية المختصة بتغطية أخبار بيراميدز عبر السوشيال ميديا لم تنشر بيان النادي الأخير بشأن قائد الفريق عبد الله السعيد، بل تم نشره فقط عبر الجروب المختص بالصحفيين والإعلاميين المختصين بتغطية أخبار الفريق السماوي.

وقام بيراميدز بنشر بيان يوضح في حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله السعيد للزمالك ونص على الآتي :

بيراميدز ناد كبير ويمتلك العديد من وسائل التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام ومن بينها صفحات النادي الرسمية على السوشيال ميديا بجانب الجروب الرسمي للمركز الإعلامي للنادي . 

ونوضح أن النادي يختار الوسيلة التي تناسبه في نشر بياناته الرسمية، وفيما يخص بيان نفي مفاوضات النادي مع الزمالك بشأن عبد الله السعيد فإنه تم إرساله عبر جروب المركز الإعلامي للنادي ولم ينشر من الأساس عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى يتم حذفه، لذا وجب التنويه تجنبا لأي لغط أو شائعات.

بينما نص بيان بيراميدز الذي أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة على التالي :

يؤكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد.

ويود النادي أن يوضح أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

ويشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.

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عبد الله السعيد بيراميدز اللجر السوشيال ميديا الزمالك

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