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تعادل دكرنس والترسانة وديا بالإسماعيلية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


إنتهت قبل لحظات مواجهة دكرنس والترسانة الودية بالتعامل بهدف لكل منهما والتى أقيمت بملعب فندق الميركيور بالإسماعيلية ضمن وديات الفريقين إستعدادا للموسم الجديد.

تقدم الترسانة بالشوط الأول بهدف أحمد العش قبل أن يدرك دكرنس التعادل بهدف مؤمن سمير بالشوط الثانى.

جدير بالذكر أن الفريقين يقيما معسكرهما بالإسماعيلية والتقيا قبل اسبوع وإنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى أيضا.

وينهى الترسانة معسكره اليوم عقب نهاية مباراة اليوم بينما يلاقي دكرنس نظيرة المريخ البورسعيدي يوم الإثنين فى ختام مبارياته بمعسكر الإسماعيلية.

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