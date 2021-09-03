بهذة الطريقة.. سهر الصايغ تروج لحكاية"بيت عز" من مسلسل"الا أنا"

نشرت الفنانة سهر الصايغ، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسلها "الا انا الجزء الثاني" حكاية "بيت عز".



وعلقت قائلة:"بسم الله مسلسل إلاانا حكايه بیت عز، بدءا من dmc 8pm الغد إن شاء الله علي dmc drama علي pm 11،اخراج: احمد يسري انتاج: aroma ( تامر مرتضي ) اشراف عام علي الانتاج: مصطفي العوضي سيناريو وحوار: امین جمال شريف يسري محمد ابو السعد منتج فني: احمد عبد العزيز مدير انتاج محمد رفعت مدیر تصویر مارك عوني مهندس ديكور ناديه عادل ستایلیت اسراء فكري ماكيير وفيق عصام كوافير مصطفي دهب".



ويشارك فى بطولة "بيت العز"، بجانب سهر الصايغ، كلا من صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف شريف يسري، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.



يذكر أن "إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.