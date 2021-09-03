عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

وافقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تأجيل مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي والتي كان مقررا لها 24 سبتمبر المقبل.





وأرسل مسئولو الأهلي خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي يفيد بموافقة المارد الأحمر، على تأجيل مباراة السوبر على أن تقام في ديسمبر المقبل بدلا من سبتمبر.





وكان الكاف قد أرسل خطابين للناديين الأهلي والرجاء المغربي، يستطلع فيه رأيهما حول تأجيل مباراة السوبر بناء على رؤية اللجنة المنظمة في الدوحة.





وتأهل الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المواجهة التي جمعت بينهما على الأراضي المغربي في يوليو الماضي.



