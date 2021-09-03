الجونة يتعاقد مع شميلس بيكلي

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع الأثيوبي شميلس بيكلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مصر المقاصة.





وكان بيكلي قد قام بفسخ تعاقده مع مصر المقاصة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وعدم حصوله على راتبه.





ونشر نادي الجونة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترحيب بالصفقة الجديدة ودون :"نُرحب بالاسطورة الاثيوبية و احد افضل محترفي الدوري المصري في العشر سنوات الاخيرة شيميلس بيكلي!".





وسبق لبيكلي أن ارتدى قميص بتروجت ومصر المقاصة في مصر، والمريخ السوداني والاتحاد الليبي.



