إيمي سمير غانم بعد وفاة والديها:" حاسة بعدم أمان غير عادي"

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بعائلتها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة دنيا سمير غانم.



وعلقت قائلة:"عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله".





وكانت قد توفيت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز ال 61 عاما، متأثرة بفيروس كورونا، تاركة خلفها مسيرة فنية طويلة من المسلسلات والأفلام السينمائية.



بينما رحل الفنان سمير غانم فى شهر مايو الماضي نتيجة إصابته بمضاعفات كورونا عن عمر يناهز 84 عاما.