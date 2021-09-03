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مجموعة مصر.. موعد مباراة ليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد منتخب ليبيا لمواجهة صعبة أمام منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر فى مباراة قوية بين الفريقين.

وتقام مباراة منتخب ليبيا ضد أنجولا يوم الثلاثاء المقبل فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان منتخب أنجولا خسر أمام منتخب مصر بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء خلال الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي.

بينما منتخب ليبيا حقق الفوز على نظيره الجابوني ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدفين مقابل هدف.

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