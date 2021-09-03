البورصة الأمريكية تفتتح على تراجعات جماعية بعد بيانات سلبية

انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الجمعة إذ بعث تباطؤ حاد لنمو الوظائف الشهر الماضي بأقوى إشارة حتى الآن على أن الانتعاش في أعقاب الجائحة يفقد الزخم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 42.09 نقطة، أو ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 35401.73 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.53 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 4532.42 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 17.76 نقطة أو ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 15313.42 نقطة.