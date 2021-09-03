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من إيطاليا.. هكذا تروج درة زروق لحكاية "غالية"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة درة زروق، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من أحدث ظهور من شوارع إيطاليا.

وعلقت قائلة:"منتظرة ارائكم غدا بعد اول حلقة من مسلسل"غالية" زي القمر".

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة، وهو من بطولةمراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.


وحكاية "غالية" من تأليف أحمد حسنى وأحمد فرغلي، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، ويشارك فى بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

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