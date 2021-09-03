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فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
تلقى مسئولو الأهلي عرضا شفهيا من إدارة فيوتشر، للتعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب مسئولو فيوتشر في الحصول على خدمات كلا من مروان محسن وناصر ماهر، بعد أن قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر رحيل الثنائي خلال الميركاتو الجاري.

وطلب موسيماني الاستغناء عن خدمات ناصر ومروان، بسبب عدم ظهور اللاعبان بالشكل المطلوب في التدريبات خلال الموسم الماضي.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة، في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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