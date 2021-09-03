Advertisements

نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال أسبوع (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع، حيث استهله بزيارة العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ولقائه مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ثم اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من أجل إصدار توجيهاته بشأن التدقيق الشديد في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع.

بعدها اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان، كما وجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع قيادات الهيئة الهندسية، ورئيس الشركة الوطنية للطرق، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية.
بعدها استقبل الرئيس السيسي وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السيد كانج إيون هو وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

ثم أجرى الرئيس السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية زامبيا هاكيندى هيشيليما، للتهنئة بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وتأكيده على حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.

بعدها اجتمع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

واختتم نشاط الرئيس السيسي هذا الأسبوع بعقد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أجل بحث تطورات القضية الفلسطينية، والخروج بالبيان الختامي الذي أكد على رفض الزعماء الثلاثة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر بغداد كوريا الجنوبيه قمة مصرية اردنية

أخبار تهمك

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل رحيل نجم برشلونة وتحمل البرسا راتبه

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ يوم

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل

منذ 19 دقيقة

فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أزمة في مانشستر يونايتد بسبب رونالدو

منذ ثلث ساعة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيراميدز يطلب ضم مصطفى فتحي.. والزمالك: سنوافق بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن خامس صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تحديد اختصاصات نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

توجيه عاجل من السيسى بمضاعفة تمويل مشروع البتلو بـ2 مليار جنيه إضافية

الزراعة تكشف تفاصيل مضاعفة التمويل للمشروع القومي للبتلو

حزب المؤتمر: مضاعفة "البتلو" بـ 2 مليار جنيه يحقق استقرار أسعار اللحوم

مدبولي: توجيهات رئاسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في كافة المجالات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهين جديدين لوزير الزراعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

05:46 م

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

04:29 م

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

06:29 م

فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements