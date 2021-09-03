نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال أسبوع (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع، حيث استهله بزيارة العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ولقائه مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ثم اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من أجل إصدار توجيهاته بشأن التدقيق الشديد في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع.



بعدها اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان، كما وجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.



كما اجتمع الرئيس السيسي مع قيادات الهيئة الهندسية، ورئيس الشركة الوطنية للطرق، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية.

بعدها استقبل الرئيس السيسي وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السيد كانج إيون هو وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.



ثم أجرى الرئيس السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية زامبيا هاكيندى هيشيليما، للتهنئة بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وتأكيده على حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.



بعدها اجتمع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.



واختتم نشاط الرئيس السيسي هذا الأسبوع بعقد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أجل بحث تطورات القضية الفلسطينية، والخروج بالبيان الختامي الذي أكد على رفض الزعماء الثلاثة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.