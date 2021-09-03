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تفاصيل رحيل نجم برشلونة وتحمل البرسا راتبه

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

 

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تمت إعارة البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط برشلونة الإسبانيإلى صفوف بشكتاش التركي في الساعات القليلة الماضية.

وأفادت إذاعة RAC1 الإسبانية بأن برشلونة كان قد أعلن إعارة بيانيتش إلى بشكتاش دون خيار شراء وذلك لخروجه من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن بيانيتش وافق على تخفيض راتبه بنسبة 60% سواء في الموسم الحالي أو خلال الموسمين المتبقين في عقده مع برشلونة والذي ينتهي في صيف 2024.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن بيانيتش كان يحصل على راتب تبلغ قيمته 8 ملايين يورو سنويًا لكنه سيحصل على 2.5 أو 3 ملايين يورو من بشكتاش ويدفع برشلونة المبلغ المتبقي بعد خصم نسبة الـ 60%.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن بيانيتش يسعى للحصول على اللعب لوقت أطول وإثبات قدراته مرة أخرى بعد أن فشل في النجاح مع البلوجرانا أو العودة لصفوف فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

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