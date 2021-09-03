زوج نيللي كريم يشارك متابعينه صور من شهر العسل

نشر زوج الفنانة نيللي كريم هشام عاشور، صورا لهم من عطلتهم الصيفية وشهر العسل في أمريكا.



وذلك عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأظهرت الصور مدى الحب والرومانسية بين الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور.



وعلق قائلا:"أنا والتي تجعل قلبي يبتسم".



وفي سياق آخر، احتفلت نيللي كريم بزفافها بأحد قري الساحل الشمالي منذ فترة، وبعدها توجه العروسين إلي نيويورك، لقضاء إجازة شهر العسل.