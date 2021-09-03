"بمدينة الإمارات الإنسانية".. محمد بن زايد يطلع على الخدمات المقدمة للعائلات الأفغانية

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة تفقدية لمدينة الإمارات الإنسانية التي تستضيف مؤقتا العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة.





واطلع ولي عهد أبوظبي، خلال جولته في مرافق المدينة ومنافعها، على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة، واستمع من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة.





وتستضيف حاليا مدينة الإمارات الانسانية، تجمعا للقادمين من أفغانستان تمهيدا لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بإشراف أميركي.





وتفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سير العمل في موقع مغادرة مجموعات القادمين من أفغانستان والذين سيتوجهون إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، واستمع من المسؤولين الأميركيين بشأن عمليات تنظيم المغادرة وسلاسة الإجراءات.





ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة ويضمن صون كرامتهم الإنسانية، كما أمر سموه بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.





وقال إن دولة الإمارات ستظل رمزا للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني .. مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات.





رافق السيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.





يذكر أن مدينة الإمارات الإنسانية أنشئت عام 2020 وتراعي في تصميمها الخصوصية وتلبية أفضل معايير الأمن والسلامة فيما تضم الساحات الخارجية للمدينة عددا من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار إضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية.



