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بهذه الطريقة.. هنا الزاهد تودع فصل الصيف

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
منار داود
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهرت "الزاهد" في فيديو برفقة أهلها وأصدقائها من الساحل الشمالي على أنغام كليب "آخر أيام الصيفية" وعلقت على الفيديو قائلة:"اخر ايام الصيفية".

والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.

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