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بهذه الطريقة.. هنا الزاهد تودع فصل الصيف
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:35 م
منار داود
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
ظهرت "الزاهد" في فيديو برفقة أهلها وأصدقائها من الساحل الشمالي على أنغام كليب "آخر أيام الصيفية" وعلقت على الفيديو قائلة:"اخر ايام الصيفية".
والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.
ظهرت "الزاهد" في فيديو برفقة أهلها وأصدقائها من الساحل الشمالي على أنغام كليب "آخر أيام الصيفية" وعلقت على الفيديو قائلة:"اخر ايام الصيفية".
والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.