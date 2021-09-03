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حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد بسام وإعارة شوبير

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:07 م
محمد بسام
محمد بسام
ممدوح راشد
محمد بسام ، أشعل النادي الأهل موسم الانتقالات الصيفية، بعد إعلانه عن 4 صفقات نارية، ضمت ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد والهداف حسام حسن.

محمد بسام

وتصدر اللاعب محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش اهتمامات برامج "التوك شو" الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تردد أنباء تفيد بقربه من الانضمام لصفوف الأهلي.

حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد بسام

واعتلى محمد بسام حارس الطلائع الذي قدم موسما رائعاً نجح خلاله في خطف الأنظار إليه، صدارة البحث على المحرك الأشهر "جوجل" حيث تساءلت الجماهير عن تفاصيل الصفقة ومدى صحتها.

محمد بسام قريب من الأهلي

وأشارت العديد من المصادر إلى قرب محمد بسام من الانضمام لصفوف النادي الأهلي، ليكون بديلاً قوياً للشناوي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

اتفاق الأهلي مع محمد بسام مبدئياً

وأوضحت بعض المصادر أنه يوجد اتفاق مبدئي ورغبة قبل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي موسيماني، في ضم محمد بسام حارس الطلائع المتألق.

محمد بسام ومصطفى شوبير

وتشير التقارير إلى أن صفقة انتقال محمد بسام إلى الأهلي باتت قريبة جدا، ليتساءل الجمهور العاشق للنادي الأهلي، عن مصير الحارس مصطفى شوبير حال إتمام التعاقد.

محمد بسام يبعد شوبير

واقترب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الصاعد من الرحيل إلى نادي "كوكاكولا" سابقا و"فيوتشر إف سي" حاياً، على سبيل الإعارة لمدة موسم، يمكن خلالها أن يشارك بصفة أساسية.

هل ينضم محمد بسام لقائمة حراس الأهلي؟

وتضم قائمة حراس النادي الأهلي حارس مصر الأول محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومن المتوقع أن ينضم محمد بسام للقائمة خلال الساعات المقبلة.

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