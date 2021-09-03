الصين وأمريكا تبحثان خطط التعاون الثنائى بشأن التغير المناخى

بحث المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ "شيه تشن هوا"، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون المناخ جون كيري، الذي يزور الصين حاليًا، أهمية قضية التغير المناخي العالمي، وخطط التعاون الثنائي بشأن التغير المناخي، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ المقبل والمقرر انعقاده في جلاسكو ببريطانيا.





وأوضحت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية، اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن الجانب الأمريكي عرض السياسات التي اتخذتها إدارة الرئيس بايدن لتسهيل تحقيق أهداف البلاد بشأن خفض الانبعاثات.





واتفق الجانبان على مواصلة الحوارات والمشاورات، واتخاذ إجراءات بشأن قضايا المناخ، وتعزيز التعاون البراجماتي والمضي قدما في العملية التعددية، وكذلك دفع التطبيق الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية باريس، كما سيعمل الجانبان مع الأطراف الأخرى على دعم نجاح مؤتمر جلاسكو.



