مصرع شاب في حادث مروري بالعياط

لقي شاب مصرعه في حادث جرار زراعي بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفي بقرية بيدف بمركز العياط.



وبانتقال قوة أمنية وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب يدعى إسلام محمد مقيم قرية بيدف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.