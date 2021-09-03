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إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي بإصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة لفتاه تبلغ من العمر 22 عاما بمستشفى المنزلة المركزي.


حيث تم عمل جميع الفحوصات اللازمه وتشخيص الحالة حيث تمكن الفريق الطبي من الحفاظ على النسيج السليم للغضروف الهلالي واستخدام خياطة خاصة لعلاجه بواسطة المنظار، حيث تتم خياطة المنظار باستخدام احدث الأساليب والتى يحددها الجراح بناءا على حجم وموقع التمزق وذلك للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية للغضروف الهلالي.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

الفريق الطبي: قسم العظام: الدكتور محمد الزهرة، الدكتور ابو غنيم محمد، وفريق التخدير: الدكتور محمود عبد اللطيف، الدكتور حمدي سرور.

التمريض: مس فاطمة احمد حمودة، مس سماح عبده الحسيني.
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة
إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة بمستشفى المنزلة

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