تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل عدد من اللاعبين فى مقدمتهم كل من والتر بواليا ومحمد محمود وسعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر وكريم نيدفيد خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكان النادي الأهلي خسر لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي أمام الزمالك الذي توج باللقب للمرة رقم 13 فى تاريخه.

يذكر أن تعاقد مع كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.