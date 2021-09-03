"جهاد حواس".. الممرضة الأكثر صموداً بعزل الفيوم تسقط في "غيبوبة"



"ملاك الرحمة" لم يكن مجرد لقب، بل كان وصفًا دقيقًا للممرضة الشابة المتميزة "جهاد السيد علي"، بنت قرية المشرق قبلى، والتى تبلغ من العمر 18 عاما، والتي اشتهرت بكونها "الممرضة الأكثر صمودًا" داخل قسم العزل بمستشفى أبشواي المركزي، بمحافظة الفيوم.



ورغم عناء الممرضة الشابة في مساعدة مصابي كورونا بقسم العزل، إلا أن ذلك لم يمنعها عن القيام بدور إنساني آخر، حيث تطوعت لتكريم المتوفيات بكورونا في أقسام العزل المختلفة فى الوقت الذى كان لا أحدا يوافق على الأقتراب من مصابى ومتوفى كورونا، حتى أصيب جدها وجرى عزله بالمستشفى، فقررت البقاء معه كمرافقة لتساعده في مستشفى العزل مع من حوله، إلى أن سقطت مغشيًا عليها فجأة، ودخلت في غيبوبة، إثر إصابتها بالتهاب سحائي في المخ.



وكشفت دكتورة سديم الشريف، الصديقة والمقربة لـ "جهاد" عن أنهم فوجئوا بسقوط الممرضة الشابة فجأة مغشيًا عليها أثناء عملها بالمستشفى، وحينما جرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابتها بإلتهاب سحائي في المخ، مما تسبب في إصابتها بغيبوبة دخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي، وأوضحت أن "حالتها خطيرة".



ودشن أصدقاء"جهاد" حملة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك " للدعاء لـ "جهاد" بالشفاء العاجل، وألا يكسر قلب والديها حزنًا عليها، بينما لفت البعض إلى أن حالتها تتحسن ببطء، ولكن نبضها ضعيف، مطالبين من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.



