موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي









يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.



