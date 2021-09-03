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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أثناء زفة بالبحيرة (أسماء)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أصيب قبل قليل،  6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الحسد، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات أثناء زفة عروسين بالطريق الزراعي أمام قرية القصر المصري التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفي دمنهور التعليمي، بوصول عدد 6 أشخاص مصابين إثر حادث تصادم 3 سيارات خلال زفة عروسين بالطريق الزراعي، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابين هم كلا من "منى خميس أحمد" ٢٣ عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد حمدي عبد الحميد" ٢٥ عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " تقى طارق محمود" ٢٠ عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد طارق محمود الجزار" ٢٥ عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مصطفى محمد محمود" ٢٧ عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"صباح إبراهيم عبد ربه" ٣٨ عاما، مصابة باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الكلمات المفتاحية

زفة تصادم إصابة 6

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