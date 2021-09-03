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توقعات بارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
وكالات

رفع بنك أوف أمريكا   سيكيوريتيز توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو، متنبئا بأن ينمو اقتصاد التكتل 4.8 بالمئة في العام الجاري، ارتفاعا من توقع سابق 4.2 بالمئة بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة.

 

وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة أرسلها يوم الجمعة إنه يتوقع الآن نمو منطقة اليورو 3.7 بالمئة في 2022، مقابل 3.5 بالمئة توقعها في السابق.

 

كما رفع بنك أوف أمريكا توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2 بالمئة في العام الجاري من توقع سابق لاثنين بالمئة. ويتوقع الآن أن يبلغ التضخم 1.7 بالمئة في 2022 و1.3 بالمئة في 2023، من 1.5 بالمئة و1.2 بالمئة في السابق.

 

وقال بنك أوف أمريكا إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة، سيبلغ 1.3 بالمئة في العام الجاري، مقارنة مع 1.1 بالمئة في توقع سابق، وسيسجل 1.3 بالمئة في العام القادم، مشيرا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.

 

كما قال البنك إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات وقت الجائحة في مارس آذار 2022، حين يحل أجله.

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بنك اوف امريكا التضخم في منطقة اليورو التضخم

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