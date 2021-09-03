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أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عن متحور "مو" (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية تصنف 5 متحورات لفيروس كورونا كمثيرة للاهتمام وتحت الدراسة، و4 متحورات أخرى مصنفين كمثيري للقلق.

وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن "مو" يصنف كمتحور مثير للاهتمام وتحت الدراسة، حيث لم يصل إلى مرحلة إثارة القلق وهو أمر مطمئن، لافتا إلى أن متحور "مو" قد لا تؤثر معه اللقاحات وهو الأمر الذي مازال تحت الدراسة، ويكون له صفة الهروب.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه في غضون أسابيع قليلة سيتم تحديد مدى تأثير اللقاحات في متحور "مو"، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بمتحور "مو" على مستوى العالم تصل إلى 3%.

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مفاجأة لكليان مبابي متحور مو الصحة

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