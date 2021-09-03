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تامر عبد الحميد : أتمنى إبعاد البعض عن صفقات الزمالك .. ولم أحسم ترشحي للانتخابات "فيديو"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك في فترة التسعينات، أنه لم يحسم قرار ترشحه لانتخابات الزمالك القادمة.

وقال الظهير الأيمن السابق للزمالك خلال مداخلة هاتفية مع إيهاب الكومي في برنامج ملعب البلد الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، إن هناك اجتماعات سوف أجريها خلال الفترة القادمة مع بعض أعضاء الجمعية العمومية لحثهم عن خطورة المرحلة المقبلة وضرورة اختيار اسماء تسطيع ان تقود نادي الزمالك الى بر الامان وتستطيع ان تقدر حجم المسئولية الملقاه على عاتقهم ، اما بشأن ترشحي فلم احسم ذلك الأمر حتى الآن.

وأضاف تامر عبد الحميد، أنني راضي تماما عن ما يحققه الزمالك خلال الفترة الماضية ولكن أتمنى ابعاد أحد الاشخاص الموجودين والذي يبحث عن العمولات في كل صفقة دون النظر الى مصلحة نادي الزمالك وأن الابقاء على هذا الشخص يوف يكون له اثار سلبية اذا لم يتم ابعاده في أسرع وقت.

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