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أزمة في مانشستر يونايتد بسبب رونالدو

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه أزمة بسبب الإقبال الجماهيري على شراء قميص الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد للنادي بعد 12 عاما على رحيله.


وأشارت إذاعةtalksport  البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد تعاقد مع رونالدو مجددا الأسبوع الماضي بعدما أنهى تجربته مع يوفنتوس التي لم تدم لأكثر من 3 مواسم ليقرر العودة إلى مسرح الأحلام من جديد.


وأفادت الإذاعة البريطانية بأن المان يونايتد وشركة أديداس المنتجة لقمصان الفريق يعانيان من أزمة بسبب الإقبال الاستثنائي على شراء قميص الوافد الجديد.


وأوضحت الإذاعة البريطانية أن مانشستر يونايتد يعاني من نقص النسخ المقلدة من قميصه في الوقت الحالي بسبب عدم قدرة أديداس على توريد المعدات في وقت وجيز نظرا لتباطؤ الإنتاج بعد إغلاق المصانع في فيتنام بسبب توابع جائحة كورونا.


ونقلت الإذاعة البريطانية تصريحات المتحدث باسم أديداس التي قال فيها: "نحن نعمل بالتعاون مع مانشستر يونايتد لمحاولة تلبية الطلبات المرتفعة بشكل استثنائي من المشجعين على تصميماتنا الجديدة، لكننا نتوقع قلة توفر بعض المنتجات".


وأكدت الإذاعة البريطانية أنه رونالدو استعاد القميص رقم 7 بعد أن تخلى عنه نجم الفريق الأوروجوياني إيدنسون كافاني واختار الرقم 21 عقب حصول مانشستر اليونايتد على استثناء تاريخي من رابطة البريميرليج.


ولفتت الإذاعة البريطانية أن مشجعو المان اليونايتد يرغب في الحصول على قميص رونالدو الجديد مع الفريق قبل ظهوره الأول ومن المتوقع أن يكون أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر الحالي على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات البريميرليج.

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