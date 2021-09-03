صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل





توقفت مفاوضات مسؤولي بيراميدز مع نظائرهم في الأهلي بشأن رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر إلى النادي السماوي في الفترة المقبلة.





صفقة ناصر ماهر في بيراميدز





وكان ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قريبا من الرحيل إلى صفوف بيراميدز في الفترة الأخيرة.





وتوقفت مفاوضات بيراميدز مع الأهلي بشأن ناصر ماهر بسبب عدم تقديم النادي السماوي عرضا ماليا جيد للحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة.





من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء طلبوا الحصول على مبلغ 15 مليون مقابل رحيل ناصر ماهر إلى صفوف بيراميدز.



