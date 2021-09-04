حصاد وزارة البيئة في أسبوع| مشاركة بالمؤتمر الدولى لصون الطبيعة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بعقد سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution احدى كبرى الشركات العالمية فى مجال تطبيق نظام " المسئولية الممتدة للمنتج "، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات د. طارق العربى، ود. حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى وممثلى شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألمانى GIZ.





رصد أولى أسراب الطيور المهاجرة بمحميات جنوب سيناء

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم الأحد عن رصد منطقة محميات سيناء أولى أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلة هجرتها السنوية خلال موسم الخريف من إوروبا واسيا حيث الطقس البارد إلى جنوب أفريقيا مرورًا بجمهورية مصر العربية كثانى اهم ممر لهجرة الطيور فى العالم.





وزارة البيئة تنفذ عدد من الدورات التدريبية للشباب والمجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

نفذت وزارة البيئة، يوم الإثنين الماضي، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات عدد من الدورات التدريبية في مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعى البيئى وتقديم الدعم الفنى لمؤسسات المجتمع المدنى والشباب، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ببنى سويف على مدار يومين فى مجال عمل كومات السماد العضوى (الكمبوست) وكيفية تجهيز الاعلاف غير التقليدية لرفع القيمة الغذائية للمتبقيات الزراعية لاستخدامها كاعلاف لتغذية الحيوانات لتقليل الفجوة العلفية.





وزيرة البيئة تشارك في الحدث رفيع المستوى التمهيدي لمؤتمر التنوع البيولوجي 2021

اما يوم الثلاثاء الماضي، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الحدث رفيع المستوى لما قبل مؤتمر التنوع البيولوجي ٢٠٢١، والذي تنظمه الحكومة الكولومبية بدعم من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بمشاركة رؤساء دول كولومبيا وبنما والأرجنتين وكوستاريكا، ووزراء البيئة فى عدد من الدول ورؤساء البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وممثلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي.





اجتماع اللجنة المشتركة لبروتوكول تعاون دمج العاملين بالقطاع الغير رسمى للمخلفات بمنظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية

قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة، يوم الأربعاء الماضي، بعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة ا. د. طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وبحضور د. نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلى الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.





وأوضحت فؤاد انه وفقا لبروتكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع الغير رسمى داخل منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تم تشكيل لجنة مشتركة وذلك لمتابعة اعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الاعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.





وزارة البيئة تشارك بالمؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزارة البيئة، أمس الخميس، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالمؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة ومواردها نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها والذى أقيم برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة المعنين من الوزرات والجهات الرسمية والمدنية.





تركيب أول محطة لحظية متكاملة لرصد الهواء المحيط بمدينة برج العرب