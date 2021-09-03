يبحث عملاء المصرية للاتصالات رابط المواقع للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2021، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط موقع المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2021.. اعرف طرق الدفع من المنزل.





معرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2021





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات، بهذه الطريقة





من هنا . - يسجل العميل الدخول عبر رابط موقع المصرية للاتصالات





- يقوم العميل بادخال كود المحافظة.





- يتم ادخال رقم التليفون.





- الضغط على كلمة اظهر الفواتير.





- تظهر قيمة الفاتورة بكافة تفاصيلها.





خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2021





- يمكن السداد من خلال الدفع النقدي عبر أقرب سنترال تابع له العميل.





- يمكن السداد من خلال خدمات فوري المتوفرة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.





- أو الدفع إلكترونيا من خلال الفيزا.