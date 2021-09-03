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طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:12 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن التسريع في عملية الحصول على لقاح كورونا يقلل من ظهور المتحورات الجديدة للفيروس.

وشدد "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بصورة أكبر داخل مصر خاصة في ظل وجود متحور دلتا، حيث يجب تغيير الكمامة الجراحية من 6 إلى 8 ساعات، ويفضل عدم ارتداء كمامات قماشية.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أعراض الإصابة بمتحور دلتا ودلتا بلس تشبه الإنفلونزا ولهذا من يشعر بأي أعراض لنزلة برد يعزل نفسه لحين استشارة الطبيب، ومن أعراض الإصابة بهذا المتحور صداع وألم في منطقة الأذن.

ونوه بأن الحاصلين على لقاح كورونا يمكنهم نقل عدوى متحور دلتا بشكل أكبر وأسرع من الفيروس الأصلي حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض.

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