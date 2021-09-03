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كمال أوغلو يهاجم الحكومة التركية ويتهمها بإخفاء الحقائق

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
وكالات
 اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، الحكومة التركية بإخفاء عدد المواطنين المستحقين للدعم في البلاد.

 

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت تعليقا على ما أعلنته مؤخرا وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، داريا يانيك، حيث قالت إنه تم منح دعم كهرباء يقدر بحوالي 2.9 مليار ليرة إلى 2.1 مليون أسرة منذ عام 2019.

 

وتسبب تصريح يانيك في غضب كليتشدار الذي قال عبر تويتر: “لقد أساءوا إلى بلدنا بشكل كبير. لقد كانوا يخفون المعلومات لسنوات، لكننا عملنا اليوم أن 2.1 مليون من عائلاتنا، أي ما يقارب 8 ملايين من أهلنا، لا يستطيعون دفع تكاليف كهرباء منازلهم”.

 

وأكد كيليتشدار أوغلو أنه لا يمكن أبدا أن تسير الأمور على هذا النحو، مشيرا إلى أن حزبه سيعيد ترتيب كل شيء حال وصوله إلى الحكم.

 

كما انتقد البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتوك، حكومة حزب العدالة والتنمية قائلا: “في نهاية حكمهم الذي دام 19 عامًا، لم يعد بإمكان 2.1 مليون أسرة في هذا البلد دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم”.

 

أشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لشركات الكهرباء الخاصة يزيد 30 مرة عن المقدم إلى 2.1 مليون أسرة.

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