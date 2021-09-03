إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)



تلقت إدارة ميناء غرب بورسعيد مساء اليوم الجمعة، بلاغا بنشوب حريق بإحدى المحولات الكهربائية في ميناء غرب بجوار باب 30 الجمركي، وتم إبلاغ الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد التي تعاملت مع الحريق على الفور.





فيما تمت السيطرة على الحريق، وإخماد النيران من خلال ثلاث سيارات إطفاء بالتنسيق مع وحدة إطفاء هيئة الميناء، بينما تقوم حاليًا الحماية المدنية برئاسة المقدم هاني المهدي بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أي نيران، ولم تحدث خسائر بشرية، وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملًا.





ومن جانبه أكد المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل دون خسائر في الأرواح وتجرى عمليات التبريد.