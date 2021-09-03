Advertisements

إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
شيماء الريس

تلقت إدارة ميناء غرب بورسعيد مساء اليوم الجمعة، بلاغا بنشوب حريق بإحدى المحولات الكهربائية في ميناء غرب بجوار باب 30 الجمركي، وتم إبلاغ الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد التي تعاملت مع الحريق على الفور.


فيما تمت السيطرة على الحريق، وإخماد النيران من خلال ثلاث سيارات إطفاء بالتنسيق مع وحدة إطفاء هيئة الميناء، بينما تقوم حاليًا الحماية المدنية برئاسة المقدم هاني المهدي بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أي نيران، ولم تحدث خسائر بشرية، وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملًا.


ومن جانبه أكد المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل دون خسائر في الأرواح وتجرى عمليات التبريد.
إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)
إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)
إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)
إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)
إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)
إخماد حريق بإحدى المحولات الكهربائية بميناء غرب بورسعيد (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ 19 دقيقة

أزمة في مانشستر يونايتد بسبب رونالدو

منذ أقل من ساعتين

أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل رحيل نجم برشلونة وتحمل البرسا راتبه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي لم يفسخ عقد نجم الفريق رسمياً حتى الآن

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - بيراميدز يكشف حقيقة حذف بيان نفي انتقال عبد الله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

07:12 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة

07:59 م

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements