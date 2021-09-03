بهذه الطريقة.. أحمد زاهر يروج لمسلسه الجديد "كدبة كبيرة"

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بصور من مسلسله الجديد كدبة كبيرة "ورا كل باب"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق "زاهر" على الصور قائلًا:" بكرة بإذن الله الساعة 9 مساءًا على قناة الحياه اولى حلقات حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب يارب يعجبكم بإذن الله".



ويذكر أن مسلسل كدبة كبيرة بطولة كلًا من أحمد زاهر، هنادي مهنا، وكوكبة كبيرة من النجوم، تأليف اسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، انتاج سينيرجي "تامر مرسي"، مدير التصوير عمرو فاروق.