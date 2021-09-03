جرسوع: مفاجآت في احتفالية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة (فيديو)

قال طه جرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة حدث تاريخي وهام ومميز، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.



وأضاف "جرسوع" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن سيتم إقامة احتفالية ضخمة تليق بقرار تعيين المرأة كقاضية في مجلس الدولة.



وتابع "لابد أن يكون هذا الحدث في احتفالية وحدث معبر وسيكون به الكثير من المفاجآت وسيكون حدث مشرف وملائم لدور المرأة ومشاركته في القضائي المصري".

