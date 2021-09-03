"وشم كورونا" أحدث تقاليع التعامل مع الفيروس



وشم QR



عن طريق كشف ذراعه فقط حصل شاب إيطالي على إذن الدخول لأي مكان يريد، وتمكن من ابتكار طريقة فريدة لإثبات حصوله على لقاح فيروس ‎كورونا عبر وشم رمز المسح الضوئي السريع(QR) للشهادة على ذراعه.



فكر الشاب "أندريا كولونيتا" الذي يقيم في مدينة ريجيو بإقليم كالابريا جنوب إيطاليا، أن يشهر نفسه بطريقته الخاصة عبر موقع "تيك توك" حيث رسم تاتو "الكيو آر" كود على ذراعه لتسهيل دخوله إلى الأماكن العامة التي تطلب إثبات تلقي لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.



بأن يكتفي عند مدخل مطعم أو سينما مثلا بأن يلف كم قميصه صعودا لإظهار الوشم على الجزء الخلفي من ذراعه اليسرى، والحصول تاليا على الإذن بالدخول.





المكسيك والوشم المؤقت



كما هيئت المكسيك لسكانها إخضاعهم لوشم مؤقت يصور رمز (QR)، بعد تعافيهم من فيروس كورونا وتلقيهم اللقاح، فيتم السماح لهم أن يزوروا المطاعم والأماكن العامة.



وكانت هناك 6 خيارات لصياغة QR عن طريق الوشم قد أتيحت للمستخدمين، فيمكن لأي مواطن من أهالي موسكو أن يطلب من موقع متجر الإنترنت وشم مؤقت ويوقع اتفاقية إعداد الوشم الذي سيحفظ لمدة أسبوعين تقريبا.



حيث أطلق المكتب الصحفي لخدمة Delivery Club المتخصصة في نقل الأطعمة التي بالتعاون مع متجر الإنترنت Everink Tattoo حملة رسم الوشم المؤقت مع رمز QR.



وقال المكتب الصحفي للشركة:" نريد عن طريق مشروعنا، أن نلفت الانتباه إلى شركات نقل الطعام، وكذلك أن نشدد على ضرورة وأهمية التطعيم، كما نريد تهدئة الأوضاع الحالية قليلا، وفي نفس الوقت نريد جعل عملية إظهار رموز QR في مؤسسات وشركات موسكو أكثر إثارة للاهتمام".



كما اهدي مكسيكي المتعافين من فيروس كورونا وشما مجانيا، بعبارة "ناج من كورونا"، وذلك عقب التعافي من كورونا موضحا أنه "بهذه الطريقة، في خلال بضع سنوات، سيقول الناس لأطفالهم وأحفادهم، أنظروا، أذكر أنني في 2020 أصبت بكوفيد الذي كان جائحة ومرضا فتاكا، وبقيت حيا، وها هو وشمي".



معتقدات رسم الوشم



وكان من بين الأشخاص الذين احبوا الفكرة، شاب بالغ 20 عاما دق وشما على ذراعه ليستذكر دائما كيف نقل العدوى بسبب إهماله، إلى ثلاثة من أفراد عائلته شفيوا بدورهم من الإصابة، خلال بداية تفشي الوباء.



بينما تلقى طلبا من شاب أميركي بالغ من العمر 22 عامًا، رسم كورونا على ذراعه اعتقادًا منه بأن الوشم سيحميه من الإصابة بالفيروس.



وأيضا تلقي أحد فنانين الوشم الإسباني، أندريس فيجا، العديد من الطلبات من أطباء وممرضات لرسم وشم "كورونا"، لتخليد ذكرى نضالهم ضد الفيروس خلال فترة الوباء، من خلال رسم طبيبة أو ممرضة ترتدي قناع وجه أو رسم فيروس كورونا، مع تدوين عبارات تحث على القدرة في القضاء على الوباء.



فيما رسم فنان الوشم المقيم في سيدني لانس أوريون فيلبرو، البالغ من العمر 32 عاما، مؤخرا وشما لعميل أراد تذكر الصعوبات التي واجهها خلال فترة العزل المنزلي، من خلال رسم فيروس كورونا.



تؤكد ان كورونا ستتحول في يوم من الايام لمجرد ذكرة.



تحول بعبع كورونا لفيروس



أخذت كورونا منحي آخر في ظل تلقي تطعيماتها، وذلك مع فرض شروط للدخول لأماكن العامة، بعرض شهادات صحية التي تثبت خلوك من كورونا، ظهرت تقاليع للتعامل مع فيروس كورونا كانت برسم وشم رمز المسح الضوئي، وكان البعض الآخر يرسمه لتخليد ذكرى النضال ضد فيروس كورونا.



في ظل المخاوف من إصابات فيروس كورونا، يحاول المواطنين التقليل من حدة تلك المخاوف، وخلق مادة فكاهية من بيئة الفيروس تؤكد أن كورونا ستتحول في يوم من الايام لمجرد ذكرة.