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نائب رئيس جامعة الأزهر يوجه رسالة للطلاب الجدد

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
دعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور  محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أبنائها الذين أنهوا المرحلة الثانوية بالتوفيق والنجاح بعد أن تم فتح باب التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب منذ أمس الخميس 2 من سبتمبر، والذي يستمر لأربعة أيام، وتنبه الجامعة أبناءها الطلاب الجدد إلى ضرورة الانتهاء من تسجيل رغباتهم قبل صباح الأحد المقبل.
وتوجه الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بنصيحته للطلاب الجدد والمتقدمين لتسجيل رغباتهم بأن التفوق فى الحياة العملية يأتي بناء على اختيار الطالب لمجال الدراسة الذي يتوافق مع ميوله ورغباته، ومقدار ما يبذله من جهد وتنمية لمهاراته المرتبطة بمجال الدراسة في أثناء دراسته بالجامعة، داعيًا لجميع الطلاب بالتفوق في حياتهم الجامعية.

الكلمات المفتاحية

رسالة جامعة الأزهر الطلاب الجدد

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