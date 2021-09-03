نقابة كتاب مصر يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب الأفارقة

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نقابة كتاب مصر يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب الأفارقة
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:29 م
منار داود
وقعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، اتفاقية تعاون، وتبادل ثقافى وفكرى مشترك -هى الأولى من نوعها- مع اتحاد كتاب إفريقيا، الذى يضم 45 دولة إفريقية فى عضويته، منها خمس دول عربية، وذلك دعما للتعاون الثقافى المصرى الإفريقي.
وتم خلال حفل توقيع الاتفاقية، تبادل الكلمات بين رئيسى الاتحادين، وشكر د. ويل أوكيديران الأمين العام لاتحاد كتاب إفريقيا رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على دعوته الكريمة إلى مصر، وعلى إعداد اتفاقية تبادل ثقافي، وتعاون مشترك وشامل بين الاتحادين، واتفق الطرفان على عقد مؤتمر مشترك فى العام القادم.
وقد حضر التوقيع أعضاء هيئة مكتب النقابة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبعد مراسم التوقيع، واللقاء، أخذت الصور التذكارية مع الضيوف.
وأكد د. ويل أوكيديران فى إجاباته على عدد من أسئلة الحضور حول السد الإثيوبى وقوف اتحاد كتاب إفريقيا مع حقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل.
وفى السياق نفسه وقعت اتفاقية أخرى للتعاون الثقافى المشترك بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة أمينه العام د. علاء عبد الهادي، واتحاد كتاب إفريقيا برئاسة أمينه العام د. ويل أوكيديران.
وتم خلال حفل توقيع الاتفاقية، تبادل الكلمات بين رئيسى الاتحادين، وشكر د. ويل أوكيديران الأمين العام لاتحاد كتاب إفريقيا رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على دعوته الكريمة إلى مصر، وعلى إعداد اتفاقية تبادل ثقافي، وتعاون مشترك وشامل بين الاتحادين، واتفق الطرفان على عقد مؤتمر مشترك فى العام القادم.
وقد حضر التوقيع أعضاء هيئة مكتب النقابة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبعد مراسم التوقيع، واللقاء، أخذت الصور التذكارية مع الضيوف.
وأكد د. ويل أوكيديران فى إجاباته على عدد من أسئلة الحضور حول السد الإثيوبى وقوف اتحاد كتاب إفريقيا مع حقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل.
وفى السياق نفسه وقعت اتفاقية أخرى للتعاون الثقافى المشترك بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة أمينه العام د. علاء عبد الهادي، واتحاد كتاب إفريقيا برئاسة أمينه العام د. ويل أوكيديران.