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نقابة كتاب مصر يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب الأفارقة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
منار داود
وقعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، اتفاقية تعاون، وتبادل ثقافى وفكرى مشترك -هى الأولى من نوعها- مع اتحاد كتاب إفريقيا، الذى يضم 45 دولة إفريقية فى عضويته، منها خمس دول عربية، وذلك دعما للتعاون الثقافى المصرى الإفريقي.

وتم خلال حفل توقيع الاتفاقية، تبادل الكلمات بين رئيسى الاتحادين، وشكر د. ويل أوكيديران الأمين العام لاتحاد كتاب إفريقيا رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على دعوته الكريمة إلى مصر، وعلى إعداد اتفاقية تبادل ثقافي، وتعاون مشترك وشامل بين الاتحادين، واتفق الطرفان على عقد مؤتمر مشترك فى العام القادم.

وقد حضر التوقيع أعضاء هيئة مكتب النقابة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبعد مراسم التوقيع، واللقاء، أخذت الصور التذكارية مع الضيوف.

وأكد د. ويل أوكيديران فى إجاباته على عدد من أسئلة الحضور حول السد الإثيوبى وقوف اتحاد كتاب إفريقيا مع حقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل.

وفى السياق نفسه وقعت اتفاقية أخرى للتعاون الثقافى المشترك بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة أمينه العام د. علاء عبد الهادي، واتحاد كتاب إفريقيا برئاسة أمينه العام د. ويل أوكيديران.

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