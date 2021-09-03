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وزيرة الثقافة تجدد الثقة للمخرج خالد جلال لرئاسة قطاع الإنتاج الثقافى لعام آخر

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
منار داود
صدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للمخرج خالد جلال، وتوليته رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى لمدة عام آخر.

من جانبه وجه جلال الشكر والتقدير للدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، علي ثقتها الغالية ودعمها المستمر، وقال إنه يفتخر بهذه الثقة التى تدفعه لبذل المزيد من الجهد والوقت فى العمل، للمساهمة فى تحقيق أهداف الوزارة التى تسعى دائما إلى إيجاد حراك ثقافى وفنى على أعلى مستوى، ووصول الثقافة والفن لكل ربوع مصر.

حصل خالد جلال على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عيينه وزير الثقافة فى ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة، وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015.

وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات"، كما حصل المخرج خالد جلال، علي جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠١٠، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية، وأيضا عدد من التكريمات لأشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.

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