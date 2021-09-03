"قلبي يا ناس".. مروى اللبنانية في حالة حب

تعيش الفنانة اللبنانية مروى حالة من الحب خلال الفترة الحالية، جسدتها في أغنيتها "قلبي ياناس" حيث تذاع الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب على صفحات السوشال ميديا واليوتيوب بعد تحضيرات استمرت فترة طويلة، كان الهدف منها الخروج من حالة العزلة والانغلاق التي فرضتها كورونا على الأسر العربية مؤخرا.



وتقول مروى إن الفن له العديد من الرسائل الحياتية التي من أهمها نشر المحبة والبهجة في نفوس الناس، لذلك فكرت أن أشارك هموم الناس ومشاكلهم من خلال الفن، قائلة:" أحاول أن أرد الجميل لجمهور ساندني كثيرا ومازال في كل خطواتي الفنية وليس الهدف أي مكاسب مادية ولكن مكسبي دائما هو قلوب الناس الذين توجوني بلقب ملكة الفن وسندريلا الغناء العربي".



الغريب أن حالة الحب التي تعيشها مروى إنما هي حالة حب فنية وليست حقيقية ولكنها تغني بشكل صرخة الحب من قلبها لجمهورها ليشاركها البهجة والحب، حيث تقدم شخصية البنت التي أحبت من أول نظره وقررت إعلان حبها فقدمت كلمات عبرت عن إحساسها وعاطفيتها عن طريق فيديو وصفته مروى قائلة:" لحظات سعادة وخروجها للحياة شئ جميل يعبر عن غذاء القلب وهو الحب والقلب عندما ينبض لا يستأذن الحب".



الملحوظ في اختيارات مروى مؤخرا هو اتجاهها نحو القصة أو القضايا المجتمعية والحياتية لذلك جاء اختيار الفكرة في قالب من نوع جديد تقدمه مروى من خلال كليب قصة حب مع الألوان المبهجة التي تعيد رسم البهجة التي انطفأت بسبب الأوضاع التي مر بها العالم الفترة الماضية.



أغنية قلبي يا ناس تعود بالجمهور العربي إلى زمن الفن الجميل لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والتي يجدها النقاد متجسدة في مروى اللبنانية حاليا.



ووعدت مروى جمهورها من خلال صفحات السوشيال ميديا بأعمال مكثفه الفترة المقبلة بأشكال مختلفة بما يليق بكل الأذواق والأعمار.



قلبي ياناس توزيع الموسيقي عمر الخضري، مهندس الصوت مصطفى رءوف، ألحان محمد مصطفى، كلمات رامي جمال، إخراج هادي أبو العز، فكرة خالد عيسى.