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مفاجأة.. الأهلي لم يفسخ عقد نجم الفريق رسمياً حتى الآن

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

مازال النيجيري جونيور أجايي نجم الأهلي، معلق مع الفريق الأحمر حتي الآن، حيث لم يتم حسم موقف اللاعب النهائي من فسخ تعاقد مع القلعة الحمراء.

 

وشهدت الأيانم الأخيرة، مفاوضات من قبل الزمالك للحصول على خدمات أجايي بشكل مجاني، خاصة أن اللاعب اقترب من فسخ تعاقد مع الأهلي بناء على طرف الأخير.

 

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن اللاعب لا يزال على قوة النادي ولم يتم حسم موقفه، وأنباء مفاوضاته مع الزمالك غير صحيحة.

 

ومن المقرر أن يحسم النادي الأهلي، موقف اللاعب سواء باقناعة بالتجديد وخروجه على سبيل الإعارة أو فسخ عقده بالتراضي الفترة المقبلة.

 

ويرغب المارد الأحمر في حسم موقف اللاعب بشكل سريع، خاصةً بعد التوقيع بصورة رسمية مع بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني، وعدم وجود مكان لقيده بالموسم الجديد.

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