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الأوبرا في الإسماعيلية بالمسارح المتنقلة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
منار داود
جاز سبيد اوف هارتس على المسارح المتنقلة بالاسماعيليةً

ضمن مشاركات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى نشاط المسارح المتنقلة الذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمصاحب للفعاليات الفكرية والفنية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة يقام مساء الأحد 5 سبتمبر حفلا لفريق سبيد اوف هارتس بقيادة عازف الكونترباص شريف عليان بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية فى قالب موسيقى الجاز الجاز منها الابتسامة، طير بى إلى القمر، اوراق الخريف، تمايل، حب، ضباب، عندما تغيب الشمس، طريقي،كارافان، لا يعنى شئ، جورجيا فى عقلى، شعور جيد.

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