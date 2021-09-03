أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة

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الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن موافقة داني أولمو نجم فريق لايبزيج الألماني على الانضمام إلى برشلونة.

 

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فأن أولمو وافق على عقد مع برشلونة لمدة خمس سنوات دون النظر على شروط العقد.

 

وشهد اليوم الأخير من سوق الإنتقالات الصيفية، أخباراً عن إحتمالية، إنضمام الجناح الدولي الإسباني للبارسا، ولكن هذا لم يحدث.

 

وربما تتأجل عودة أولمو إلى ناديه السابق، إلى ميركاتو الشتاء، أو الصيف القادم.

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