إيطاليا تسجل 6735 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 6735 إصابة جديدة و58 وفاة بـ(كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و559 ألفا و970 حالة، والوفيات إلى 129 ألفا و410 حالات، والشفاء إلى 4 ملايين و293 ألفا و535 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن البيانات الخاصة بالـ45 يوما الأخيرة تفيد بأن متحور دلتا يشكل 88% من حالات الإصابة بالوباء.



