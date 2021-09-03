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إيطاليا تسجل 6735 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 6735 إصابة جديدة و58 وفاة بـ(كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و559 ألفا و970 حالة، والوفيات إلى 129 ألفا و410 حالات، والشفاء إلى 4 ملايين و293 ألفا و535 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن البيانات الخاصة بالـ45 يوما الأخيرة تفيد بأن متحور دلتا يشكل 88% من حالات الإصابة بالوباء.

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