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حبس متهم بسرقة سائق تحت تهديد السلاح في الخليفة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا عادل
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس متهم سرق مبلغ مالي من سائق بالاكراه تحت تهديد السلاح الأبيض "سكين"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سكين".

وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك توك" كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء الفحص حضر للقسم سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وتعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم استوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن بدائرة القسم وفور وصولهما فوجئ بقيام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولًا الاستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الانحراف بها مما أدى إلى انقلابها، فاستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالى المُشار إليهما.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، َتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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